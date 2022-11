MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Si è tenuta la premiazione della 42esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, il premio internazionale cinematografico ideato da Vito Maggio e Sandro Ciotti, che è stato consegnato al teatro Politeama di Palermo. Tra le tante categorie premiate c’è anche quella di dirigente sportivo dell’anno, vinta da Dario Mirri, presidente del Palermo, oltre che il sindaco di Palermo Lagalla.

IL COMUNICATO

42° Paladino d’Oro Sport Film Festival. Per la prima volta vincono le sezioni corto e lungometraggio due film italiani. Alla Francia l’Olympic e il Football Film, alla Spagna il Paralympic Film. Gli americani conquistano lo Special Award “Vito Maggio”.

Si è conclusa con la serata di gala e le premiazioni di ieri sera la 42esima edizione del premio internazionale cinematografico Paladino d’Oro Sport Film Festival, nella splendida cornice del Teatro Politeama che riconferma Palermo capitale mondiale del cinema sportivo.

Protagonisti film in concorso provenienti da tutto il mondo, tra America, Australia, Cina, Canada, Russia, Kazakistan e da quasi tutta Europa.

Anche per questa edizione numeri da record: 27 nazioni partecipanti, 150 film, 90 cortometraggi, 60 lungometraggi, 60 film olimpici, 30 film paralimpici, e 60 i football film.

I premiati per le categorie in concorso sono stati:

Best Screenplay: In The Middle – Gb By Greg Cruttwell

Best Editing: Racing Hood – Spagna – By Miki Durán

Best Picture: Savage Waters-Francia-By Mikey Corker

Best Leading Role: Emanuele Blandamura E.Sioux Blandamura – Italia

Best Director: Tom Kolinski – Invincible – Polonia

Best Fiction: Pressure – Inghilterra – By Tamás Fekete

Best Documentary: Noi Crusaders – Italia – By S. Sernagiotto

Best Football Film: Nadia – Francia – By Anissa Bonnefont

Best Paralympic Film: Cosas Que Contarte Antes De Un Tunel – Spagna – By Nacho Ros

Best Olimpyc Film: Steven Da Costa- Francia – By Damien Muratel

Best Short Film: 1982 Italia Vs Brasile- Italia – By A.Della Villa/ A.Moscatt

Best Feature Film: L’afide E La Formica – Italia By Mario Vitale

Gli “Special Awards” sono andati ai film:

Special Social Award: The Start-Kazakistan-By Yernar Nurgalev

Special Other Cinema: Doping Top Secret – Gb- By Hajo Seppelt

Special School & University: Il Ragazzo Gioca Bene – Italia – By P.Daviddi / D.Gallerano

Special “Vito Maggio”: Dear Hero – Usa – By Joosung Kwon

Consegnati anche riconoscimenti per i film che hanno ottenuto le nomination:

Ainsworth – Inghilterra

Ali’ Vs Ali’ – Iran

Arsene Wenger:Invincible – Inghilterra

Ausnores – Italia

Diary Of Tennis Player – Serbia

Fitness California – Germania

Girl! Go – Cina

Jonas Deichmann – Germania

Nail In The Coffin – Canada

Namibia’s Number Nine – Germania

No Wheel To Die – Francia

O-Lym-Pic Football Dream – Australia

Point In Line – Francia

Tomorrow’s Game – Usa

The Hit – Usa

What Brought You Back? – Usa

Tra gli ospiti premiati con il Paladino d’Oro per il cinema e teatro a Fulvio Lucisano (alla carriera di produttore cinematografico), Pamela Villoresi (alla carriera teatrale e cinematografica), Vincenzo Ferrera (miglior attore), per lo sport a Dario Mirri (dirigente sportivo dell’anno). Altri riconoscimenti andranno ad organizzazioni o eventi di elevato interesse sociale, come quelli assegnati alla Fondazione della Lega del filo d’oro, a Natalia Re Ambasciatrice per la Sicilia del Movimento Italiano per la Gentilezza, all’Associazione “Marco Sacchi”, al Progetto Regionale sulle Mielolesioni, diretto dal Dr. Antonio Iacono e AOPCS diretta da David Gandolfo (Protezione Civile).

Presentata dalla giornalista Nadia La Malfa e Roberto Marco Oddo, la serata ha visto la partecipazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ed eccellenti personalità del mondo delle istituzioni, del cinema e dello sport.

La kermesse organizzata dalla Toros Centro di Comunicazione Visiva, in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica, è stata patrocinata dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dalla città metropolitana di Palermo, dal comune di Palermo, del comune di San Marco d’Alunzio, dal Coni Sicilia, dal CIP Comitato Italiano Paralimpico, dalla federazione Medico Sportiva, dall’università degli Studi di Palermo, Edizioni Kalòs e dal liceo Linguistico Linguistico Ninni Cassarà.

Il Paladino d’oro Sport film festival è il più antico festival di cinema sportivo, nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, icona dei radiocronisti rai di tutti i tempi. Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi del calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Pupi Avati, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Max Nosseck, Wim Wenders e tanti altri.