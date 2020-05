Palermo, 4 anni fa pari decisivo a Firenze: Carpi sorpassato e salvezza vicina

E’ l’8 maggio del 2016 e il Palermo naviga in zona retrocessione. Avversario diretto per la salvezza il Carpi, che gioca in casa contro una Lazio a metà classifica con zero pretese. I rosa invece vanno a Firenze, con i viola che devono difendere il quinto posto.

Al Franchi partita noiosa, non accade quasi nulla per 90′. Palermo attendista, come riportato da Il Giornale di Sicilia, l’unico tiro rosa è una girata di Gilardino. La partita finisce 0 – 0, nel secondo tempo un brivido provocato dal legno colpito da Kalinic.

Le buone notizie arrivano da Modena: la Lazio ha infatti vinto 1 – 3, con Mbakogu, la punta del Carpi, che riuscì nell’impresa di sbagliare ben due rigori, in una partita tanto importante. Il Palermo mise la freccia e sorpassò gli emiliani, e si preparò per l’ultima partita dell’anno, quella contro il Verona.

