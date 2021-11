MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo tre mesi di “Enzo Barbera”, lo stadio del Palermo può tornare al suo vero nome. Stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia, infatti, la società rosanero è pronta ad avviare i lavori per montare la “R” mancante nella facciata su Viale del Fante dello stadio.

Il club ha già avviato la procedura, ma deve ancora attendere l’ok del Comune. L’obiettivo è quello di avere l’impianto ‘sistemato’ per l’evento di venerdì 26 novembre: la partita della Nazionale femminile, alla quale i tifosi potranno prendere parte gratuitamente.

Nelle ultime ore, Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune, ha inviato “un atto ispettivo” all’amministrazione per chiedere tempi certi rispetto al riposizionamento della lettera.

“Sono passati mesi – afferma Susinno – da quando si osserva che il nome del presidente, posto nel prospetto proprio al di sopra dell’ingresso principale dello stadio, è un altro, non più “Renzo” bensì “Enzo” per la mancanza della lettera “R” iniziale, rischiando così di mortificare quell’intitolazione, opportunamente dedicata all’ex “presidentissimo” Renzo Barbera. Un’associazione di tifosi ha rappresentato al sindaco la ‘convinzione che in qualsiasi stadio di altra città (per citarne alcuni, San Siro e l’Olimpico di Roma) il problema sarebbe stato risolto nell’arco di una/due settimane lavorative’ e allora perché a Palermo dovrebbe funzionare diversamente? Nell’atto ispettivo ho chiesto anche una valutazione dei fattori che hanno determinato il distacco della lettera “R”, e se siano state, a sua volta, effettuate apposite verifiche anche rispetto alle altre lettere posizionate a titolo precauzionale, anche perché il piazzale antistante l’ingresso è particolarmente frequentato in special modo durante le partite, in un momento peraltro in cui la struttura, verosimilmente, può essere sottoposta a possibili vibrazioni per la presenza del pubblico sugli spalti”.

