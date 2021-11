MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo non subisce, trova gol pesanti dagli attaccanti e vince. Il mix perfetto. Nell’ultimo periodo (d’oro) dei rosanero, le reti degli attaccanti sono state decisive per portare a casa i tre punti.

Come ricorda Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, soltanto in un’occasione il reparto avanzato si è inceppato: contro l’Avellino, match terminato in pareggio, in cui ha segnato Edoardo Lancini. Poi, in cinque delle ultime sei partite (intervallo in cui la squadra di Filippi ha ottenuto sedici punti su diciotto) l’attacco ha sempre segnato gol decisivi.

Le vittime sono state Virtus Francavilla (Brunori), Vibonese (Fella e Soleri), Fidelis Andria (Brunori), Potenza (Fella) e Paganese (Fella, Soleri e Brunori). Complessivamente, i tre attaccanti rosanero hanno segnato già 15 volte.

