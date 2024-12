Palermo, altro striscione di contestazione: “Meno business, più passione”

Continua serrata la contestazione della parte più ‘calda’ del tifo rosanero. All’esterno dello stadio “Renzo Barbera” è stato affisso un altro striscione di polemica rivolto direttamente contro la società. Il messaggio è chiaro: bisogna cambiare modus operandi.

“Meno business, più passione. Come gli ultras in ogni occasione“, è questo il messaggio scelto dai tifosi. Lo striscione è firmato dalla Curva Nord Inferiore, che insieme alla Curva Nord 12 costituisce la parte più calda e numerosa della tifoseria organizzata.

Una contestazione che ormai va avanti da domenica. Prima della partita tra Palermo e Catanzaro, i tifosi hanno esposto uno striscione di contestazione in curva Nord superiore – “Il vostro fallimento non scalfirà il nostro attaccamento“ – e uno in curva Nord inferiore – “Fallimento totale” – .





L’a.d. Gardini, il d.s. De Sanctis e l’allenatore Dionisi sono stati presi di mira con cori specifici. La squadra è stata contestata dopo la sconfitta col Catanzaro e nella giornata del 17 dicembre la CN12 ha esposto uno striscione contro un procuratore.

