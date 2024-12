Clamoroso Turris, la squadra non si allena per protesta contro la società

Giornata turbolenta per la Turris. La squadra ha deciso di non allenarsi come forma di protesta nei confronti della società. I calciatori hanno fatto un brevissimo riscaldamento, per poi interrompere l’allenamento programmato.

La decisione della squadra non c’entra nulla con l’esonero dell’allenatore Mirko Conte. La scelta del gruppo è legata ai problemi di lunedì, quando i tentativi della società di sistemare i pagamenti non sono stati completati.

Solo parte degli stipendi di settembre e ottobre è stata versata, con un taglio importante sulle indennità di trasferta e alloggio. Questo ulteriore ridimensionamento ha messo in difficoltà alcuni tesserati a livello economico, anche per spese essenziali come l’affitto. Il mancato pagamento ha ovviamente generato malcontento tra i giocatori. A settembre in molti avevano deciso di accettare una riduzione sull’ingaggio per evitare penalizzazioni.





