Palermo, striscione della Curva Nord 12: “Stesso procuratore, stesso fallimento”

Continua la contestazione in casa Palermo: i tifosi della Curva Nord 12, gruppo ultras rosanero, hanno affisso uno striscione al Renzo Barbera contenente le seguenti parole: “Stesso procuratore, stesso fallimento“.

Dopo aver contestato l’operato della società prendendo in causa l’ad Gardini, e il reparto tecnico chiedendo l’esonero del ds De Sanctis e dell’allenatore Dionisi, i tifosi rosanero adesso puntano il dito contro il modo di fare mercato del club e più in particolare la costruzione della squadra.

La contestazione è iniziata subito dopo la partita persa contro la Carrarese: gli ultras avevano già anticipato che sarebbero andate in scena delle prese di posizione scrivendo sui social “𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐮𝐬𝐢 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐧𝐚𝐦𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢… 𝐄’ 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀”.





Contro il Catanzaro l’atmosfera al “Barbera” è stata tra le più difficili degli ultimi anni: il gol iniziale dei calabresi ha scaturito la reazione dei tifosi che hanno cominciato a intonare cori contro i protagonisti già citati, oltre che fischi verso i calciatori, che sono stati invitati a fine partita a non avvicinarsi in curva per il consueto saluto.