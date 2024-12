Pescara, Baldini: “Se non andiamo in B vado via. Campioni d’inverno? Non conta nulla”

Silvio Baldini, attuale tecnico del Pescara, è stato intervistato durante la trasmissione ‘Solo Calcio’ su Rete8. Il Pescara si è laureato campione d’inverno nel Girone B di Serie C. L’ex allenatore del Palermo si è espresso cosi.

“Campioni d’inverno? Non conta nulla – afferma -. I miei ragazzi sono stati bravissimi. Pur tuttavia, giusto complimentarsi con la Ternana che, sul campo, ha fatto due punti in più. Domenica prossima c’è questo scontro speriamo che entrambe le squadre riescano ad esprimersi al meglio delle loro possibilità e che il campo sia giudice di un risultato giusto. So che Pescara mi vuole bene. La città me lo dimostra nel quotidiano. Mi gratifica tantissimo ma ribadisco quello che ho già detto. Se non andiamo in B tolgo il disturbo“.

“Non vorrei che qualcuno pensasse che sono venuto a Pescara per trovare un ingaggio in più – continua – Io non cerco di valorizzare il lavoro per me stesso. Io cerco solo la soddisfazione che mi può dare il gioco del calcio. Qui a Pescara l’ho trovata. Però se non vinco è giusto che mi faccia da parte. Io voglio far sognare le persone. Di certo non le illudo”.





