Palermo, è già mercato: De Sciglio è a un passo. Manca solo l’ok da Manchester

Il Palermo pensa già al mercato di gennaio: i rosanero sarebbero a un passo dall’arrivo di Mattia De Sciglio, duttile terzino di proprietà della Juventus ma attualmente in forze all’Empoli.

Le parti lavorano per un accordo a titolo definitivo che porterebbe il calciatore a vestire la maglia del Palermo fino a giugno 2025 (come riportato da tuttomercatoweb.com), quindi per almeno 6 mesi. De Sciglio è un esperto difensore che in molti conosceranno per le sue esperienze vissute con il Milan e la Juventus.

Classe 1992, De Sciglio sta vivendo un periodo difficile della sua carriera: in stagione con l’Empoli ha collezionato appena 5 presenze a causa di infortuni ma anche per via di scelte tecniche prese da D’Aversa. Il terzino è reduce da una stagione martoriata dagli infortuni, a maggio 2023 si è infatti lesionato il crociato del ginocchio.





De Sciglio sarebbe dunque pronto a scendere di categoria per provare a rilanciarsi, in un ruolo in cui il Palermo ha bisogno di almeno un innesto visti i mancati utilizzi di Buttaro e Peda, prevedibilmente in uscita in ottica di un mercato che per i rosa potrà sbloccarsi solamente in caso di cessioni.