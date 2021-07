MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo piazza il primo colpo da 90 del mercato estivo: Giuseppe Fella sarà un nuovo calciatore rosanero. Il calciatore ha lasciato il ritiro della Salernitana direzione San Gregorio Magno e arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Fella è una seconda punta di piede destro classe 1993: cresciuto nelle giovanili della Cavese, arriva al Cittadella per un breve periodo per poi arrivare per la prima volta nell’Avellino. La sua carriera è contrassegnata da molte presenze nel girone meridionale della Serie C, dove ha giocato con squadre come Cavese, Monopoli e Avellino. In Serie C ha collezionato 140 presenze e 42 gol. Per lui non sarà la prima esperienza in Sicilia: nel 2016 ha vissuto una brevissima parentesi con la maglia del Siracusa.

Un profilo nuovo per Giacomo Filippi: Fella rappresenta un attaccante duttile in grado di giocare nella trequarti del 3-4-2-1 preferito dal tecnico, ma dà anche la possibilità di provare nuove alternative in attacco, dato che il suo ruolo ideale è quello di seconda punta. Un’ipotesi potrebbe quindi essere quella del 3-4-1-2, con Fella più vicino alla prima punta, che ancora il Palermo deve acquistare.

