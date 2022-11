MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Al “Renzo Barbera” arriva il Venezia, una delle favorite alla vigilia del campionato, ma attualmente invischiato nella lotta per non retrocedere. La penultima classificata della cadetteria sbarca in Sicilia con il morale a terra, dopo aver perso cinque delle ultime sei partite.

La situazione, però, potrebbe ribaltarsi grazie all’arrivo del nuovo allenatore, Paolo Vanoli, celebre ex giocatore del Parma e storico collaboratore di Antonio Conte nelle recenti esperienze con Chelsea e Inter. Il suo esordio in panchina, seppur incoraggiante, ha portato però alla sconfitta casalinga contro la Reggina.

Nonostante il risultato, il tecnico riproporrà il 3-5-2 con Johnsen e Pohjanpalo (a segno nell’ultimo turno) che dovrebbero agire da punte. Attenzione, però, all’impatto a partita in corso di Denis Cheryshev, capocannoniere dei veneti (QUI le probabili formazioni).

Gli “arancioneroverdi” hanno subito gol in tutte le partite di questo campionato: un record non invidiabile che può giocare a favore del Palermo, che invece ha segnato otto reti negli ultimi cinque appuntamenti.

