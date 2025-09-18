Palermo avrà un centro federale di rugby: approvata la riqualificazione del campo Malvagno
Il Consiglio comunale ha approvato un emendamento che inserisce nel Piano triennale delle opere pubbliche il progetto di riqualificazione del campo Malvagno, all’interno della Favorita. L’impianto, affidato in concessione alla Federazione Italiana Rugby, sarà trasformato in un centro federale di livello nazionale.
“Con l’approvazione del Piano triennale – spiega l’assessore allo Sport Alessandro Anello – potrà finalmente avviarsi l’iter per i lavori di riqualificazione, che porteremo avanti in sinergia con la Federazione rugby per consegnare ai palermitani una struttura moderna ed efficiente. Il rugby, dopo il calcio e il tennis, è oggi uno degli sport più seguiti in Italia: con questo progetto vogliamo dare a Palermo l’opportunità di ospitare il grande rugby“.
Anello ha inoltre ringraziato il responsabile della Fir per il Sud Italia, Orazio Arancio, “per il lavoro di squadra svolto negli ultimi mesi in vista di questo importante traguardo”.
LEGGI ANCHE
INZAGHI: “IL PALERMO DEVE ABITUARSI A BATTERE I RECORD”