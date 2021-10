MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è pronto a riaprire i botteghini ai tifosi per la partita di domani col Foggia. La società rosanero, come si legge sulle pagine del Giornale di Sicilia, deve soltanto attendere che in giornata venga pubblicata l’ordinanza che permetterà il passaggio della Sicilia dalla zona gialla alla zona bianca.

Il pubblico non abbonato, dunque, potrà tornare al Barbera. Data l’imminenza della gara con il Foggia, match in programma domenica alle 17.30, il Palermo potrebbe riaprire soltanto l’anello inferiore, che può ospitare 8.750 spettatori.

Dalla partita successiva, invece, il 20 ottobre, il Barbera potrà essere riempito ancora di più: fino al 75%. Con la Virtus Francavilla, dunque, il numero massimo di spettatori potrebbe essere di 27 mila posti.

Non è scontato, tuttavia, un ritorno in massa del pubblico rosanero allo stadio per la sfida con il Foggia. Oltre al fatto che il tempo fra la riapertura e la gara è di solo un giorno, non è da sottovalutare l’incognita legata al meteo.

