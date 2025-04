Blin: “Eravamo più organizzati del Bari. Gol annullato? Non c’era niente da fischiare”

“Una partita un po’ strana. Noi volevamo giocare, loro attendevano dietro per ripartire in ripartenza. Il primo gol subito? Devo rivederlo, comunque siamo rimasti in partita e abbiamo avuto il coraggio di tronare al gol”. Lo dice Alexis Blin, intervistato dopo la gara persa col Bari.

“Nel gol annullato non vedo niente da fischiare – dice il centrocampista -. E’ la mia opinione, probabilmente per qualcuno sarà diversa. Per noi sarebbe stata totalmente un’altra partita. Se non fai gol rischi di prenderlo. Dobbiamo accettarlo ma è difficile perché abbiamo fatto la partita che dovevamo fare.

“Stasera secondo me non abbiamo fatto male. Siamo stati più organizzati del Bari. Il calcio però + così, bisogna andare avanti e crederci. I tifosi assenti? Dispiace molto, entrando guardo sempre la nostra curva e non c’era. Strano, il calcio ha bisogno dei tifosi. Nella prossima partita puntiamo ai tre punti”.





