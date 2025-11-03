Palermo C5, vittoria per 7 -1 nel derby contro gli 89ers: rosanero secondi a -3 dalla vetta ​​

Il Palermo vince 7 – 1 sul Palermo Futsal Eightyniners. A firmare il successo nel derby per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Giannola e le reti siglate da Miranda, Musso, Bonanno, Russo e Biondo. La squadra rosanero, nell’ottava giornata del girone A di Serie C1, si è imposta tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”.

Partita dominata ma che nel primo tempo è stata più difficile del previsto con la prima metà di gara che si è conclusa con il risultato di 0 – 0. Nella ripresa la partita si è stappata con le due squadre che hanno segnato prima un gol a testa, dopo l’1 – 1 però il Palermo è diventato incontenibile segnando altre sei reti.

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Palermo Calcio a5. Tre punti fondamentali per la compagine rosanero che legittima la seconda posizione in classifica nel girone A di Serie C1 restando a -3 dalla vetta occupata dall’Akragas Futsal.





