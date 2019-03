Prima lo show, poi lo spavento e poi ancora la tranquillità. La partita del Palermo vinta contro il Carpi è stata una giostra di emozioni che ha regalato ai rosa tre punti importantissimi per la classifica e in vista della fase decisiva della stagione. Con una vittoria così larga, i voti non possono essere che positivi per gli uomini di Stellone.

Per il Giornale di Sicilia, il migliore in campo è Cesar Falletti. Il numero 20 ha giocato un primo tempo stellare per poi uscire a causa di un problema fisico. Bene anche la coppia d’attacco Nestorovski – Puscas. Ecco i voti: Brignoli 7, Rispoli 6, Bellusci 6, Rajkovic 6, Aleesami 5.5, Falletti 7.5, Murawski 6.5, Jajalo 6, Trajkovski 5.5, Nestorovski 7.5, Puscas 7.

La Gazzetta dello Sport, invece, metto sullo stesso piano le grandi prestazioni di Falletti, Nestorovski e Brignoli, autore di una grande parata nel momento decisivo della partita, quando il Carpi cercava il pareggio. Ecco i voti: Brignoli 7, Rispoli 6, Bellusci 6.5, Rajkovic 6, Aleesami 6, Falletti 7, Murawski 6, Jajalo 6, Trajkovski 6.5, Nestorovski 7, Puscas 6.5

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PALERMO – CARPI, GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

STELLONE: “ABBIAMO AVUTO PAURA DI ROVINARE TUTTO”