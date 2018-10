Il bilancio dl Palermo calcio al 30 giugno 2018 è stato approvato. Sul documento contabile c’è la firma di Daniela De Angeli, direttore amministrativo e attuale presidente del CdA, firma arrivata ieri dopo il rinvio dello scorso 26 settembre che aveva fatto sorgere qualche preoccupazione. La conferma arriva dal patron Maurizio Zamparini: “Il bilancio è stato approvato e deve solo essere sottoposto al collegio dei sindaci nei prossimi giorni”, ha detto l’imprenditore friulano a Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia.

E’ un bilancio in rosso, com’era largamente prevedibile, con circa 10 milioni di perdite, inevitabile conseguenza del mancato introito dei diritti tv derivanti dalla partecipazione alla serie A e dei pesanti ingaggi che il Palermo ha dovuto sopportare la scorsa stagione (ma anche in questa in corso il conto degli stipendi sarà salato). Adesso il documento contabile, oltre che all’esame del collegio dei sindaci, deve essere approvato dall’assemblea dei soci che si riunirà come previsto il 26 ottobre, e cioè dopo che sono trascorsi i 15 giorni dalla sua approvazione in CdA, un lasso di tempo che la legge prevede per dare la possibilità agli azionisti di avere il tempo di studiare le carte.

ZAMPARINI: “STANCO DI PALERMO E DEL CALCIO”

I tempi tecnici di approvazione sono i 4 mesi dalla chiusura del bilancio e dunque a fine ottobre. Poi ci saranno i consueti passaggi tecnici con gli organi di controllo sportivo: il documento contabile infatti deve essere inviato poi alla Covisoc che deve poi dare il suo ok senza il quale le società calcistiche rischiano anche sanzioni di carattere sportivo.

Il 26 ottobre è dunque la nuova data di scadenza segnata nell’agenda della società rosanero: dovrebbe coincidere con la data dell’elezione del nuovo presidente Antonio Ponte che però negli ultimi giorni – molti dei quali trascorsi a Palermo – ha rilasciato qualche dichiarazione “prudente” che lascerebbe intendere che la sua nomina non sia ancora del tutto scontata. Di certo, l’approvazione del bilancio era una delle condizioni.

