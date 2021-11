MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Trenta giorni in cui è cambiato tutto: un mese fa, il Palermo era reduce da un pesante 3 – 0 incassato in trasferta contro la Turris e si allontanava decisamente dalla vetta. Una brutta prestazione, in cui il passivo sarebbe potuto essere ancora più ampio, dato che i campani hanno sbagliato due calci di rigore.

A detta di molti, quella sconfitta avrebbe reso impossibile rientrare in corsa per la lotta al primo posto. Come ricorda il Giornale di Sicilia, in classifica c’era il Bari, primo, a 23 punti, seguivano Catanzaro (17), Turris (16), Virtus Francavilla (14) e, poi, il gruppone di terze con anche il Palermo.

Come ha spiegato De Rose, “le batoste fanno bene”: il Palermo da allora non ha più perso. In campionato, infatti, sono arrivati cinque risultati utili di fila. Prima, la vittoria – sofferta – con la Virtus Francavilla, poi tre vittorie con due gol di scarto (Vibonese, Andria e Potenza). In mezzo, il pareggio con l’Avellino.

