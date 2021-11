MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Con De Rose squalificato, Filippi dovrà scegliere chi tra i rosa porterà la fascia di capitano contro il Potenza. Anche perché, come riporta Il Giornale di Sicilia, è probabile che non siano in campo né Accardi né Floriano, con quest’ultimo che parte dalla panchina da 4 partite.

La scelta potrebbe ricadere su Lancini, ma anche il difensore parte indietro nelle gerarchie e dovrebbe accomodarsi in panchina: tutto ciò fa pensare a un possibile “esordio” per qualche altro calciatore rosanero.

Le candidature più probabili sarebbero quindi quelle di Pelagotti, Valente e Marconi, con i primi due avvantaggiati sull’ultimo per il fattore “anzianità”.

