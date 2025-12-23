Palermo, confermate le squalifiche a Bani e Diakitè. Ammenda per il club ​​

Il Giudice Sportivo si è pronunciato sugli episodi relativi alla 17a giornata di Serie B, adottando tre provvedimenti nei confronti del Palermo dopo il pareggio per 2-2 maturato ad Avellino.

Confermate le squalifiche di Bani e Diakitè, che salteranno la sfida contro il Padova in programma sabato 27 dicembre allo stadio “Renzo Barbera”. Il numero 13, già diffidato, ha rimediato la quinta ammonizione stagionale, mentre Diakitè è stato espulso per doppia ammonizione.

La società rosanero, inoltre, è stata multata di 5.000 euro “per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco”. Ammenda anche per l’Avellino, pari a 6.000 euro, “per avere propri sostenitori lanciato un petardo e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco”.







