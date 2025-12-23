Palermo Futsal Club, ko a Isola: si chiude il girone di andata ​​

Termina con una sconfitta per 3 – 0 il girone di andata del Palermo Futsal Club. Decisive le reti di Giambona e Arato, oltre allo sfortunato autogol di Chinnici. Buona prova dei rosanero, che però non riescono a capitalizzare le occasioni create e vengono puniti da un Isola più cinico.

La prima frazione si apre subito con la rete dei padroni di casa: Giambona approfitta di un rimpallo favorevole su Catalano e spedisce il pallone in porta. Il Palermo fatica e va vicino a subire anche il raddoppio, ma Sammartino chiude provvidenzialmente su Di Cara. I rosanero crescono d’intensità e si affacciano dalle parti di Abbate con Nicchia e Corsino. Il Palermo attacca, ma la solidità difensiva dei padroni di casa ha la meglio, chiudendo tutte le avanzate.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Isola si dispone con ordine in fase difensiva e respinge tutti gli attacchi del Palermo. Sammartino chiude sul primo palo un pericoloso passaggio in mezzo, mentre Corsino, in ripartenza, sfida Abbate che respinge in spaccata. I rosanero continuano ad attaccare e ancora Corsino è il più pericoloso: Abbate respinge sui piedi di Nicchia, che però non riesce a inquadrare la porta.







Capitan La Fiura termina anzitempo la sua partita per un intervento da dietro, rimediando il cartellino rosso; lo segue negli spogliatoi anche Di Cara per fallo di reazione. L’Isola torna a farsi vedere in avanti e approfitta di uno sfortunato autogol di Chinnici per il 2-0. Il Palermo prova il tutto per tutto nel finale, ma subisce anche la terza rete con il portiere di movimento: Arato riceve palla e, da centrocampo, non sbaglia, chiudendo la partita. Mister Gentile prova la carta Meli, che sfiora il 3-1 sul servizio di Nicchia.

Triplice fischio e vittoria dell’Isola contro un buon Palermo, che paga la scarsa concretezza sotto porta. Si chiude così il girone di andata del campionato di Serie C1: i rosanero restano fuori dalla zona più calda della classifica, ma con soli due punti di margine. Prossimo appuntamento sabato 10 gennaio 2026 contro i più quotati “cugini” del Palermo C5.

Continua a sognare la selezione Under 19, che vince l’importantissimo scontro casalingo contro il lanciatissimo Palermo C5. Doppiette per Di Chiara e Meli, con il super gol di Di Carlo da centrocampo a chiudere i giochi. Vittoria per 5-3 contro i “cugini”, che permette ai rosanero di agguantare il quinto posto in classifica. Prossima sfida nel 2026 contro il Sant’Isidoro Bagheria, in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 19:15.