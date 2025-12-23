Calciomercato Catania, accelerata per Bruzzaniti: si cerca l'accordo ​​

Il mercato del Catania è già entrato nel vivo. Nonostante manchino circa dieci giorni all’apertura ufficiale della sessione invernale, la dirigenza etnea si sta muovendo con decisione per alcune operazioni in entrata, utili a rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno.

In quest’ottica, è avanzata la trattativa per Giovanni Bruzzaniti, esterno d’attacco del Pineto e attuale capocannoniere del Girone B di Serie C con nove reti all’attivo. Il giocatore rappresenterebbe il possibile sostituto di Cicerelli, costretto a rimanere ai box per un periodo prolungato.

Secondo quanto riportato da La Casa di C, resta caldo l’asse tra Catania e Pineto per il giocatore, con un incontro tra le due società già in programma per proseguire la trattativa e cercare di raggiungere un accordo. Bruzzaniti è un profilo che il direttore sportivo Pastore sta valutando con grande attenzione, come confermato anche dal tecnico Toscano nella conferenza stampa che ha preceduto la vittoria contro l’Atalanta U23.







LEGGI ANCHE

IL PALERMO E I CORTOCIRCUITI DIFENSIVI