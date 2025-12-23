Calciomercato Palermo, Brunori sempre più verso la Sampdoria ​​

Matteo Brunori è sempre più vicino alla Sampdoria. Da Genova confermano le indiscrezioni che circolano ormai da giorni: l’attaccante, con tutta probabilità, lascerà Palermo nella sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la trattativa tra la Sampdoria e Brunori è entrata nel vivo e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per contratti e firme. Il direttore sportivo Andrea Mancini ha tracciato una linea chiara: massima concentrazione sulla gara del 27 dicembre contro la Reggiana, ultimo impegno dell’anno al “Ferraris”, poi spazio al mercato. La possibile fumata bianca per Brunori è attesa per lunedì 29 dicembre, con contatti continui tra i club.

Brunori in cima alla lista blucerchiata

Nonostante l’interesse di Monza, Modena e Cremonese, Brunori avrebbe messo la Sampdoria al primo posto, attratto dal blasone della maglia. L’accordo con l’agente Sandro Stemperini è solido e la formula più probabile resta il prestito secco fino a giugno, secondo Repubblica Genova.







L’attaccante sta trovando poco spazio a Palermo: nelle ultime cinque partite ha giocato appena sette minuti. Eppure resta un simbolo per i tifosi rosanero, con 43 gol nelle ultime tre stagioni di Serie B e la promozione del 2022.

Non solo attacco: piace Esposito

La Sampdoria lavora anche per Salvatore Esposito dello Spezia. Il centrocampista spinge per il trasferimento e la formula più probabile è un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il suo arrivo migliorerebbe la pericolosità sui calci piazzati e permetterebbe nuovi equilibri in mezzo al campo, con Henderson mezzala e Barak in crescita. Infine, la dirigenza blucerchiata valuta anche il portiere Boris Radunovic dal Cagliari.

