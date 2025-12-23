Avellino, Tutino: "Rigore del Palermo inesistente. Bani andava espulso" ​​

Gennaro Tutino è tornato a parlare del pareggio contro il Palermo. L’attaccante dell’Avellino è intervenuto a “Contatto Sport” su Prima Tivvù per analizzare la prestazione della squadra e gli episodi della gara.

“Bani era già ammonito, l’ho saltato nettamente: se fischi fallo è giallo e quindi espulsione. Il rigore concesso a loro, invece, è inesistente. Diciamo che non perdere questa partita, dopo certi episodi, è tanta roba”, ha dichiarato.

Sull’occasione fallita, Tutino ha aggiunto: “Sono convinto che il gol arriverà, la squadra mi supporta e stiamo lavorando bene. Mi dispiace per il gol sbagliato contro il Palermo, ma mi rifarò”.







Infine, un commento sul gruppo: “Credo che abbiamo ampi margini di miglioramento e stiamo lavorando forte. Come avete visto, sappiamo anche difendere, andando uomo su uomo. Quello che voglio sottolineare è che siamo una grande famiglia, un grande gruppo: anche chi è entrato e gioca meno ha dato una mano importante per arrivare a questo 2-2″.

