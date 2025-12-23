Corini trascina l’Union Brescia: due vittorie di fila e cori da parte dei tifosi

Eugenio Corini sta rapidamente prendendo in mano l’Union Brescia. Il tecnico ex Palermo, subentrato a inizio dicembre all’esonerato Aimo Diana, ha già iniziato a conquistare l’ambiente grazie a risultati e prestazioni convincenti.

Dal suo arrivo, Corini ha centrato due vittorie nelle uniche due gare disputate: l’1-0 sul campo delle Dolomiti Bellunesi e il 2-0 casalingo contro l’Inter U23, deciso da entrambe le reti nel recupero. Successi che hanno ridato slancio alle rondinelle, risalite fino al terzo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Lecco.

Al termine della gara vinta contro l’Inter U23, l’allenatore ha commentato così il momento della squadra e il sostegno dei tifosi: “È stata una settimana davvero complicata e proprio per questo questa vittoria ha un significato ancora più grande. Devo ringraziare i ragazzi: al mio arrivo mi avevano detto che si trattava di un grande gruppo e lo spirito e il cuore che stanno mettendo in un momento delicato lo dimostrano”.







Sui cori a fine partita, Corini ha aggiunto: “Ringrazio di cuore i tifosi, questo affetto mi ha fatto enormemente piacere. Già all’arrivo in pullman, rivedere il ‘mio’ spogliatoio e sentire il loro canto è stato emozionante. La loro stima mi riempie di responsabilità, ma anche di grande calore”.

