Palermo - Padova, arbitra Piccinini: i precedenti non sorridono ai rosa ​​

È Marco Piccinini, della sezione di Forlì, l’arbitro designato per Palermo – Padova, gara valida per la 18a giornata di Serie B, in programma sabato 27 dicembre alle ore 17.15.

Piccinini ha diretto in carriera quattro partite dei rosanero, tutte in Serie B, con un bilancio di tre sconfitte e un pareggio. L’ultimo precedente risale alla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Lecco nella stagione 2023/24.

In precedenza, Piccinini aveva arbitrato anche le sconfitte esterne contro Brescia (2 – 1) nella stagione 2018/19 e contro il Venezia (3 – 0) l’annata precedente. L’unico pareggio registrato risale al 20 gennaio 2018: 0 – 0 in casa dello Spezia.







Piccinini sarà assistito da Miniati e Galimberti, con Pacella quarto uomo. Al VAR ci sarà Giua con Prontera Avar.

La designazione completa

PALERMO – PADOVA h. 17:15

PICCININI (foto)

MINIUTTI – GALIMBERTI

IV: PACELLA

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA