Il Palermo si prepara alla sfida contro il Cagliari di domenica. Eugenio Corini ritrova, dopo due allenamenti saltati, Ionut Nedelcearu che è tornato dalla Romania mercoledì dopo essere andato dalla propria famiglia a causa della scomparsa del padre.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, domenica il tecnico rosanero potrà comunque contare sul gigante rumeno, uno dei quattro calciatori di movimento che finora non hanno saltato un minuto nella serie cadetta. Per quanto riguarda l’infermeria nulla di nuovo: fuori fino a fine anno Crivello e Buttaro e problemi ancora per Doda, Peretti e Lancini.

Il Cagliari invece, alle prese con gli infortuni di Rog e Mancosu e i dubbi su Di Pardo, potrebbe dover fare a meno anche del terzino Barreca, colpito da una gastroenterite che potrebbe compromettere la sua presenza al Renzo Barbera.

