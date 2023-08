MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giacomo Corona si trasferisce all’Empoli: adesso è ufficiale. Il centravanti del Palermo, classe 2004, vola in Toscana con la formula del prestito con opzione di riscatto e controriscatto a favore dei rosanero.

Corona ha svolto il ritiro in Trentino con gli uomini di Corini, facendo parte integrante del gruppo. Nella scorsa stagione ha giocato per la Primavera del Torino, mentre in quella precedente ha giocato con la selezione allenata da Stefano Di Benedetto, esordendo anche in Serie C con il Palermo.

IL COMUNICATO

Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto all’Empoli F.C. il calciatore Giacomo Corona. L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con opzione e controopzione. A Giacomo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

