Palermo, cresce l’entusiasmo: più di 20mila spettatori contro il Bari

Più di ventimila persone per Palermo – Bari al ‘Renzo Barbera’. Continua ad aumentare il numero di biglietti venduti per l’anticipo di venerdì sera, il secondo appuntamento dell’anno in casa per il Palermo dopo la vittoria contro il Modena.

Una partita che sarà pesante e molto importante per i rosanero, reduci da un pareggio esterno a Catanzaro e ancora in corsa per i primi posti della classifica.

Corini, in conferenza, ha infatti sottolineato che “tutto ancora è aperto” ma che si aspetta di vedere “qualcosa di più dai suoi giocatori”. Una cosa che, certamente, vogliono e attendono anche i ventimila e passa tifosi che saranno allo stadio.