Così all’andata: il Palermo non riesce a vincere a Bari in 11 contro 9

Una della partite più controverse della stagione. Il 18 agosto 2023 il Palermo fa visita al Bari in occasione della prima giornata di campionato. I rosanero avevano inaugurato la nuova stagione calcistica la settimana precedente, in Coppa Italia contro il Cagliari, quando si arresero solo negli ultimi secondi del secondo tempo supplementare.

A Bari il Palermo spreca la grande occasione di iniziare il campionato con una vittoria. Nella prima frazione di gioco la sfida è particolarmente equilibrata, Pigliacelli chiude in un paio di occasioni la porta in faccia agli attaccanti del Bari e Vasic colpisce il palo con un sinistro tutt’altro che irresistibile, smanacciato sul palo da Brenno con un intervento piuttosto goffo. Nel secondo tempo succede davvero di tutto: al 5′ della ripresa, dopo aver consultato il Var, l’arbitro espelle Maita per un pestone ai danni di Vasic. Al 22′ del secondo tempo Di Cesare trattiene vistosamente in area Brunori e dopo un consulto al Var l’arbitro mostra il cartellino rosso a Di Cesare e assegna il rigore al Palermo.

Di Mariano si presenta dal dischetto ma calcia clamorosamente in curva. Il finale della partita è al cardiopalma, il Palermo spinge sull’acceleratore e il Bari cerca di resistere nonostante la doppia inferiorità numerica. All’ultimo minuto di recupero degli otto concessi, i rosa riescono finalmente a trovare il vantaggio con Brunori, ma ancora una volta l’arbitro ricorre all’ausilio del Var e annulla la rete per fuorigioco dello stesso attaccante rosanero. Una partita che sa di beffa per il Palermo se si pensa alla doppia superiorità numerica e al rigore sbagliato.

Dopo 22 giornate di campionato, il Palermo occupa la quinta posizione con 36 punti e una vittoria consentirebbe di accorciare la distanza con le prime tre della classe. Il Bari, invece, si trova al dodicesimo posto con 27 punti e sta al momento vivendo una stagione ben al di sotto delle proprie aspettative. Una vittoria tuttavia consentirebbe ai biancorossi di arrivare a ridosso della zona playoff.

LEGGI ANCHE

VALENTE SALUTA PALERMO: “GRAZIE A TUTTI”

PALERMO, UFFICIALE LA CESSIONE DI VALENTE

PALERMO – BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO – BARI, L’ARBITRO DEL MATCH