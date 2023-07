MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non solo entrate, il Palermo è al lavoro sulle cessioni. Attualmente i calciatori in organico sono 32: venticinque di questi sono presenti al raduno, gli altri sono rimasti in Sicilia perché fuori dal progetto.

Lo riporta il Giornale di Sicilia analizzando le trattative del duo Rinaudo-Bigon che cercano di mantenere meno esuberi possibili. Purtroppo, per molti atleti ci sono poche richieste: tra questi, i più difficili da sistemare sono Crivello, Doda e Marong che hanno ancora 12 mesi di contratto e nessun interessato all’acquisto del cartellino.

Poi ci sono Broh e Soleri, che hanno varie attenzioni. Il primo è seguito da Lecco e Trietina, il sedondo da Pisa e Reggiana. Nessun affondo però, hanno due anni di contratto e non saranno liberati a zero. Capitolo Valente: ha richieste da Cesena, Ferlpisalò e Pisa, ma potrebbe anche rimanere come sostituto di Insigne.

Corona potrebbe essere usato come contropartita e Silipo è in trattativa con l’Audace Cerignola. Il Padova per avere Fella invece dovrà prima puntare alle cessioni. Grotta e Mauthe verso la Primavera 2 o in altri lidi.

