Doda e Kraja in visita a Piana degli Albanesi. Oggi i due giocatori albanesi del Palermo, sono andati in visita a Piana per incontrare i rappresentanti della comunità albanese in Sicilia.

Albania che lo scorso 26 novembre è stata colpita da un violento terremoto che ha causato 49 morti e ha lasciato in apprensione tutte le comunità albanesi presenti in Italia, tra cui la stessa Piana. Per Doda e Kraja un’occasione per mostrare la loro vicinanza e sentirsi sempre più vicini alla loro nazione d’origine.

I due rosanero hanno anche incontrato la squadra locale, la ASD San Giorgio Piana: “Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare i due pupilli Albanesi della SSD PALERMO CALCIO Massimiliano Doda e Erdis Kraja. Ringraziamo per l’organizzazione la Pro Loco Piana degli Albanesi, il Presidente del consiglio comunale e gli Ultras Curva West. Auguriamo a Massimiliano ed Erdis di vederli al più presto tra i professionisti in questa grande cavalcata verso la serie C. FORZA SAN GIORGIO FORZA PALERMO”.

