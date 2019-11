Momento d’oro per Radja Nainggolan. Il calciatore di proprietà dell’Inter in prestito al Cagliari è stato nominato miglior giocatore del mese di novembre. La scelta è stata figlia delle grandi prestazioni del ‘ninja’, che si sono rivelate fondamentali per la cavalcata dei sardi.

Nainggolan, nelle tre partite giocate a novembre, ha segnato due gol e offerto tre assist ai suoi compagni. Numeri che hanno spinto coloro che decidono questo premio a scegliere il belga come uomo del mese.

Gli uomini di Maran si trovano infatti in zona Champions, con 25 punti occupano la quarta posizione e se non fosse stato per il rocambolesco pareggio subito nei minuti finali a Lecce, si ritroverebbero terzi a pari punti con la Lazio.

