Il 25 marzo 2018 il Palermo batteva con un sonoro 4 – 0 il Carpi. A decidere la partita in campo c’è un ‘piccoletto’ brasiliano che mette a segno addirittura una tripletta, facendo impazzire i tifosi palermitani. Si tratta di Igor Coronado, che, come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, “è stato probabilmente l’ultimo numero 10 capace di incendiare il ‘Barbera’.

Il talento adesso in forze allo Sharjah, squadra degli Emirati Arabi, ha sfiorato la promozione dalla Serie B alla A più volte in carriera: una con il Trapani e una con il Palermo, entrambe perse in finale di playoff.







Questo exploit, suo e della squadra, contro il Carpi sarà l’ultimo vero squillo del Palermo di Tedino, più tardi esonerato per la scarsità di risultati. Il brasiliano soffrirà moltissimo il prosieguo della stagione, fallendo un calcio di rigore contro il Cesena in un momento cruciale per i rosa.

ECCO IL VIDEO

LEGGI ANCHE

PALERMO, STOP AGLI ALLENAMENTI FINO AL 3 APRILE