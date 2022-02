MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Un passo indietro. Decisivo, importante e senza attenuanti“. Giovanni Mazzola definisce così la situazione del Palermo tra le pagine dell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

La sconfitta contro il Foggia per 4 – 1 ha lasciato il segno e la difesa rosanero finisce sul banco degli imputati. Nove reti subite in quattro gare sono un record negativo. Con Filippi i rosa non avevano mai subito reti per 4 gare consecutive: era successo solo con Boscaglia (Bisceglie, Turris, Catanzaro e Viterbese).

Baldini, che è sempre stato un fautore della difesa a 4, ha provato a schierarsi a 3 – con poca fortuna -, similarmente al modulo utilizzato dall’ex Filippi. Felici e Valente, però, sono stati costretti a percorrere la fascia a tutto campo, con compiti difensivi non nelle loro corde.

Lancini e Marconi, invece, sono i calciatori che hanno giocato di più nel reparto, mentre Accardi deve ritrovare la forma fisica, ma è l’unico impiegabile a destra a causa degli infortuni di Buttaro e Doda.

