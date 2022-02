MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Preoccupa il rendimento esterno del Palermo che da centodue giorni manca la vittoria lontano dal Renzo Barbera. In quell’occasione i rosanero sconfissero la Fidelis Andria per 2 – 0 con le reti di Brunori e Almici.

E’ l’analisi contenuta nel Giornale di Sicilia di oggi. Baldini non è ancora riuscito a cambiare la storia della squadra che fatica in trasferta: in tre gare esterne è riuscito a portare a casa solo 2 punti.

Inoltre, il Palermo non vince fuori casa da sei partite: quattro sconfitte e due pareggi. “Considerando soltanto gli incontri lontano dal Barbera, i rosanero sarebbero al 13esimo posto”, scrive il quotidiano.

