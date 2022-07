MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dario Mirri, Brian Marwood, Simon Cliff, Diego Gigliani e Alberto Galassi. Sono questi i cinque membri del Consiglio di Amministrazione del ‘nuovo’ Palermo City, che a breve verrà ufficializzato dal club rosanero con un comunicato, e che resterà in carica per i prossimi tre anni.

L’unico italiano, oltre ovviamente a Mirri (che sarà il presidente del CdA), è Alberto Galassi, che pochi giorni fa ha ammesso di “amare la Sicilia e Palermo”. Non c’è, dunque, Giovanni Gardini, il dirigente che ha svolto un ruolo fondamentale nella trattativa fra il City Group e il club rosanero.

Inoltre, sono emersi anche dei dettagli sulle quote della società. “Calcio e Finanza” riporta che sono in totale 395 le quote del club (ognuna dal valore di circa 27 mila euro) e l’80% di esse, come rivelato negli scorsi giorni, appartengono ora al City Group. Resta confermata la presenza dell’associazione “Amici Rosanero”, con lo 0,25% delle quote, ma come era già sotto la gestione di Hera Hora, con un “peso” del 10% al momento del voto.

Mirri, infine, non potrà cedere le sue quote prima di cinque anni senza il consenso del City Football Group. La holding inglese, invece, così come la nuova proprietà dovrà aspettare tre anni per poter trasferire le quote senza l’ok del presidente rosanero.

