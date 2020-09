Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Nicola Rauti, il Palermo potrebbe tornare sul mercato. La squadra che ha giocato contro il Teramo, infatti, aveva soltanto sedici giocatori a disposizione, di cui uno aggregato dalla Berretti.

Oggi per Rauti, centravanti classe 2000, sarà il primo allenamento agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia – riporta il Giornale di Sicilia – e sarà, quindi, disponibile già domenica contro il Potenza. Solo questione di tempo per vederlo in azione. Si attende anche che vengano concluse le formalità per il trasferimento di Somma, difensore ex Deportivo La Coruna.





Ieri lui e Broh hanno iniziato ad allenarsi con il gruppo. Adesso, con Rauti e Somma, il Palermo ha 22 giocatori in lista e rimangono un paio di slot liberi (la lista passerà da 22 a 24 giocatori), ma la società dovrà fare particolare attenzione al centrocampo. Sfumato ormai definitivamente Foglia che firmerà il rinnovo contrattuale con l’Arezzo. Il Palermo quindi attende il possibile svincolo di Luperini dal Trapani. Il club starebbe lavorando per portare in rosa il centrocampista che sembra essere sempre più nel mirino di Sagramola e Castagnini.

LEGGI ANCHE

GAZZETTA – PALERMO IN RITARDO NELLA PREPARAZIONE E NEGLI ACQUISTI

PETTINARI – PALERMO, PERCHE’ SI E PERCHE’ NO IN ATTESA DELLO SVINCOLO

CATANIA, DOS SANTOS E ROSAIA SONO LE DUE CERTEZZE