Palermo Futsal Club, sconfitta di misura contro l’Altofonte

Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive in campionato del Palermo Futsal Club. I rosanero perdono contro un super Altofonte. La squadra allenata da Francavilla fa fede alla classifica e si avvicina alle prime due posizioni vincendo in casa contro i rosanero con il risultato di 5 – 4. Per la squadra di mister Gentile, squalificato, ad andare in rete Pisani (doppietta), Gennaro e Di Chiara.

La prima frazione ricorda molto la disfatta contro Pioppo: pronti via e sono subito 3 le reti subite da Calì con la doppietta di Zangara e il tap-in di Flaccomio. Sul risultato di 3-0 i cambi danno nuova linfa alla formazione rosanero che però sbatte sulle parate di un super Misuraca. Due tiri liberi concessi dal signor Mancuso. Il primo viene realizzato da Pisani con un preciso piattone sul palo lontano, il secondo, invece, termina fuori di poco. Lo stesso Pisani confeziona l’assist per la girata di Gennaro che porta la gara sul 3-2. A pochi istanti dalla fine della seconda frazione è Melville a ristabilire le distanze con un mancino forte che trafigge Calì.

I primi minuti dei secondi 30 di gioco proiettano i rosanero nella metà campo avversaria senza successo. Misuraca è sempre molto attento e chiude tutti gli attacchi. Gennaro prende il palo e poco dopo Franco lo replica. Di Chiara continua il suo grande momento di forma spedendo in rete la palla del 4-3 e poco più tardi Pisani si inventa la giocata del pari con un diagonale imprendibile. I rosa ci credono e vanno vicini al quinto gol con Nicchia ma ecco l’episodio che cambia la partita. Trattenuta tra Restivo e Gennaro con il direttore di gara che manda i padroni di casa dal dischetto del tiro libero. Barranca calcia con potenza sulla traversa e Castellese spedisce in tap-in la palla in rete. Passano una manciata di secondi e anche gli ospiti si presentano dal dischetto del tiro libero. Gennaro calcia con potenza sopra Misuraca ma lo stesso portiere neutralizza anche la ribattuta di Di Chiara.





Al triplice fischio é festa gialloblu: vittoria contro la capolista con il risultato di 5 – 4. Grande prestazione per l’Altofonte che si avvicina sempre di più alle prime due posizioni. Sconfitta per i ragazzi del presidente Pazzaglia: le assenze dei migliori marcatori del club, La Fiura e Fiorentino, hanno pesato in zona gol. Prossimo appuntamento previsto per sabato 16 febbraio contro il Favignana alle ore 16.00, al Tocha Stadium.