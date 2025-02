Spezia, il nuovo patron: “Dominanti in ogni statistica, tranne nel punteggio”

Il nuovo patron dello Spezia, Paul Francis (a capo dell’FC32 Group, il gruppo d’investimento con più di 80 soci che ha rilevato il club), ha commentato il pareggio ottenuto nei minuti finali contro il Palermo, che era in vantaggio per 0 – 2 fino al minuto 92.

“In ogni statistica siamo stati la squadra dominante, tranne nel punteggio – ha ammesso – . Ma sono partite come questa, indipendentemente dal risultato, che continuano a costruire slancio e fiducia per le prossime sfide”.

Aggiunge poi sulla partita: “Che gara. Che emozione. Ma soprattutto, questi ragazzi hanno lottato in modo incredibile. Questa partita penso sia stata lo specchio della cultura che Luca D’Angelo ha costruito in questa squadra. Un’incredibile dimostrazione con trentuno tiri in porta e due capolavori, quando sembrava non ci fosse più speranza. I nostri ragazzi hanno rappresentato la piazza in modo straordinario”.





Un messaggio anche per la tifoseria: “Un ruolo enorme lo hanno avuto i nostri tifosi, che hanno spinto i ragazzi fino all’ultimo minuto. Giusto che la squadra abbia regalato loro quel pallone in rete in modo così combattivo! Grazie di cuore ai nostri tifosi”.

