Il Palermo si riscatta e batte il Genoa dopo una partita clamorosa. I rosa tornano alla vittoria in seguito alle due sconfitte consecutive e sfoderano una grande prestazione contro una squadra molto forte. Nel primo tempo sono gli uomini di Blessin a partire meglio e vanno vicini al gol con Ekuban, poi però sono i rosa ad avere le migliori occasioni per passare in vantaggio. La rete arriva all’alba della ripresa, sempre con Brunori; il Genoa si riversa nella metà campo avversaria e attacca, i rosa sono pericolosissimi in ripartenza ma non chiudono la partita, così nel finale sono decisivi guardalinee e Var che annullano il gol degli ospiti. Tre punti fondamentali per gli uomini di Corini, che tornano a ‘correre’.

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

ORE 22.24 – FINISCE LA PARTITA.

50′ s.t. – GOL ANNULLATO AL GENOA. Coda crossa per Bani che sfiora il pallone ma era in posizione di fuorigioco. Il guardalinee alza la bandierina e il Var conferma.

48′ s.t. – Pigliacelli attentissimo in uscita su Puscas. Il Palermo difende con le ultime energie rimaste.

45′ s.t. – Sei minuti di recupero.

44′ s.t. – Doppio cambio nel Palermo: fuori Mateju e Brunori (standing ovation del “Barbera”), dentro Sala e Vido.

43′ s.t. – Il Genoa è totalmente riversato nella metà campo avversaria, il Palermo è quindi pericolosissimo in ripartenza.

40′ s.t. – Che occasione per Brunori. Soleri ‘spizza’ di testa per il 9 rosanero che calcia forte e centrale dal limite. Martinez la respinge in qualche modo dopo essere stato preso in controtempo.

38′ s.t. – Doppio cambio nel Palermo: fuori Di Mariano e Stulac, dentro Soleri e Gomes.

36′ s.t. – Ammonito Galdames per fallo su Brunori. Grande partita del capitano rosanero.

34′ s.t. – Cambio nel Genoa: fuori Hefti, dentro Puscas (ex rosanero).

33′ s.t. – Altra occasione per il Genoa. Bella palla in verticale di Coda per Ekuban, che prova lo ‘scavino’ di sinistro ma la palla finisce alta con Pigliacelli battuto.

30′ s.t. – Yalcin a centimetri dal gol. Il 50 del Genoa calcia al volo dal limite sfruttando una corta respinta di Buttaro. Palla a alto di poco.

28′ s.t. – Pigliacelli salva su Coda. L’attaccante del Genoa si gira bene dentro l’area di rigore e calcia sul primo palo; il portiere rosa è attento e respinge in angolo.

26′ s.t. – Cooling break. Le squadre rifiatano in vista del finale di gara.

23′ s.t. – Nulla di fatto, l’arbitro fa ricominciare la gara dopo un lungo consulto del Var.

23′ s.t. – Lunga pausa al “Barbera”, Var al lavoro.

19′ s.t. – Doppio cambio nel Genoa: fuori Pajac e Badelj, dentro Galdames e Strootman.

19′ s.t. – Ammonito Badelj per fallo su Segre.

18′ s.t. – Che occasione per il Genoa. Yalcin colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, Brunori salva sulla linea, poi è Bani a trovare il tap-in ma Pigliacelli blocca.

15′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Saric, dentro Damiani.

14′ s.t. – Il tema della partita ora è chiaro: il Genoa è sbilanciato alla caccia del pari mentre il Palermo difende e riparte.

11′ s.t. – Ammonito Stulac per fallo su Aramu. Il 10 del Genoa, in fase di possesso palla, viene a giocare molto dentro al campo mentre in fase di non possesso gli uomini di Blessin sono sempre col 4-4-2.

8′ s.t. – Blessin corre ai ripari, due cambi nel Genoa: fuori Jagiello e Portanova, dentro Yalcin e Aramu.

7′ s.t. – Ammonito Jagiello per fallo su Elia. Genoa in difficoltà, Palermo sulle ali dell’entusiasmo.

4′ s.t. – GOL DI BRUNORI. Il 9 rosanero è bravissimo ad attaccare una palla vagante dentro l’area di rigore e battere col sinistro Martinez, che era uscito. Palermo in vantaggio, il “Barbera” è una bolgia.

3′ s.t. – Grandi proteste del Palermo per un fallo subito da Segre dentro l’area di rigore. L’arbitro fa ampi cenni e fa capire che non è fallo.

ORE 21.32 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Il Palermo attacca dalla sinistra verso destra. Non ci sono cambi.

ORE 21.17 – FINE PRIMO TEMPO. Bella partita fino a questo momento, con due squadre che giocano ad alta intensità. Il Genoa inizia meglio e crea una clamorosa occasione con Ekuban, che sbaglia un gol fatto. Il Palermo esce pian piano e costruisce alcune situazioni per passare in vantaggio.

47′ p.t. – Bella parata di Pigliacelli sul tiro di piatto destro di Jagiello. Il portiere rosa si distende alla sua sinistra e respinge in alto il tiro rasoterra.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

44′ p.t. – Ammonito Pajac per fallo su Elia.

40′ p.t. – Ritmi più bassi in questo finale di tempo. Le squadre hanno giocato ad alta intensità e stanno rifiatando.

35′ p.t. – Ancora Palermo pericoloso. Mateju apre per Buttaro che trova Elia dentro l’area di rigore. Il 77 rosanero prova a crossare forte ma Martinez, in uscita bassa, blocca il pallone in due tempi.

33′ p.t. – Brunori vicino al gol. L’attaccante lavora bene un pallone dentro l’area di rigore, poi scarica un tiro di destro forte ma centrale, così Martinez può respingere. Bene il Palermo in questa fase, sospinto da un “Barbera” caldissimo.

28′ p.t. – Ammonito Brunori per fallo su Badelj.

25′ p.t. – Cooling break ‘giustificato’, è uno dei giorni più caldi e umidi dell’estate a Palermo.

22′ p.t. – Che occasione per il Palermo. Brunori è bravissimo ad attaccare una palla in verticale di Stulac, vince il contrasto con Bani e crossa forte al centro per Di Mariano, che non riesce a centrare la porta con il destro al volo; palla larga.

21′ p.t. – Ammonito Mateju per fallo su Portanova. L’esterno difensivo dei rosa sta soffrendo…

19′ p.t. – Il Palermo sta sbagliando troppo dal punto di vista tecnico. I rosa soffrono il pressing asfissiante degli uomini di Blessin e non riescono a costruire. In ripartenza, invece, c’è possibilità di fare male visto che il Genoa attacca con tanti giocatori.

12′ p.t. – Genoa ancora pericoloso. Portanova prova il tiro di destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Jagiello, palla alta. Gli ospiti fanno la partita, i rosa provano a giocare in ripartenza.

10′ p.t. – Bella azione del Palermo sulla sinistra. Di Mariano serve Saric dentro l’area di rigore ma il centrocampista rosanero non riesce a imprimere forza al suo tiro di destro. Martinez blocca in sicurezza.

6′ p.t. – Il Genoa spinge sull’acceleratore. La squadra di Blessin pressa alto e sfrutta la fascia destra, con Hefti e Portanova molto attivi. Il Palermo, per il momento, tiene il baricentro basso.

3′ p.t. – Clamorosa occasione per il Genoa. Ekuban si infila palla al piede tra Nedelcearu e Marconi, arriva davanti a Pigliacelli ma da dentro l’area di rigore mette a lato. Cosa ha sbagliato?!?!

2′ p.t. – Stulac a centimetri dal gol. Il centrocampista batte un calcio di punizione dai 20 metri; la palla scavalca la barriera ma si spegne sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol ai tifosi rosanero.

1′ p.t. – Partenza a razzo del Palermo. Elia conquista un calcio di punizione da posizione favorevole. Il “Barbera” è già una bolgia. Tutto confermato dal punto di vista tattico: il Genoa si schiera col 4-4-2.

ORE 20.30 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca dalla destra verso sinistra e muove il primo pallone.

ORE 20.28 – Le squadre entrano in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Genoa in bianco.

ORE 20.20 – I giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco l’ingresso in campo.

ORE 19.52 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Il Palermo torna al “Barbera” e deve riscattare due sconfitte consecutive (Ascoli e Reggina). L’avversario, però, è il Genoa di Blessin, uno dei principali indiziati alla promozione diretta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 20.30)

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 6 Crivello, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

GENOA (4-4-2): 22 Martinez; 36 Hefti, 5 Dragusin, 13 Bani, 93 Pajac; 24 Jagiello, 32 Frendrup, 47 Badelj (cap.), 90 Portanova; 9 Coda, 18 Ekuban.

A disposizione: 1 Semper, 82 Agostino, 2 Sabelli, 3 Czyborra, 8 Strootman, 10 Aramu, 14 Vogliacco, 21 Yeboah, 50 Yalcin, 57 Puscas, 99 Galdames.

Allenatore: Blessin.

Arbitro: Cosso (Reggio Calabria).

Assistenti: Di Gioia (Nola) – Scatragli (Arezzo).

Quarto Ufficiale: Scatena (Avezzano).

VAR: Sacchi (Macerata).

AVAR: Raspollini (Livorno).

