Sebastiano Desplanches protagonista con l’Italia U21. Il giovane portiere del Palermo ha giocato titolare nel match di qualificazione per gli Europei U21 2025 che gli azzurrini hanno giocato contro la Turchia.

Una bella vittoria per 0 – 2, con le reti dello juventino Miretti e di Nasti, attaccante del Bari. Tre punti fondamentali per l’Italia U21, che aveva iniziato con un pareggio in Lettonia nel girone di qualificazione.

Desplanches adesso tornerà a Palermo: sabato c’è la partita con l’Ascoli e il portiere rientrerà in Sicilia per preparare la partita con i suoi compagni.

