Il tempo delle attese è finito: il mese di agosto sarà deciso per la formazione del Palermo. Tanti i buchi da tappare e i nodi da sciogliere: la dirigenza ha il compito di formare la rosa ancora ferma alle sole riconferme della scorsa stagione, ma anche quello che al momento sembra più importante, cioè la scelta del tecnico.

Benedetto Giardina scrive ne Il Giornale di Sicilia che il Palermo sta ben monitorando la situazione di Vivarini: il tecnico del Bari avrà a breve un incontro con la società pugliese, nel quale si deciderà insieme il futuro. In caso di separazione, i rosa sono pronti a stringere per l’allenatore. La pista De Rossi rimane invece complicata, con l’aspirante tecnico che non ha ancora conseguito il patentino Uefa A.





In questa difficile situazione a Petralia è tutto pronto: il ritiro del Palermo è una delle poche cose certe che ha in questo momento la società. Programmato per inizio agosto, avrà probabilmente luogo dopo ferragosto, come riporta il quotidiano.

E dopo la comunicazione riguardante la sede delle partite, il Palermo è pronto a rispettare un’altra scadenza: mercoledì 5 agosto sarà il giorno decisivo per l’iscrizione in Serie C e potrebbe anche essere significativo in chiave mercato: i rosa potrebbero approfittare della non iscrizione di qualche club per tesserare alcuni calciatori.

