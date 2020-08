“Palermo, c’è il contatto con De Rossi”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia per la pagina dedicata ai rosanero, che approfondisce anche oggi i temi del mercato e della procedura fallimentare a carico della vecchia società, ma riporta anche un’indiscrezione sul possibile nuovo allenatore. C’è stato un contatto tra la dirigenza e Daniele De Rossi, per chiedere informazioni su una sua eventuale disponibilità e capire in che condizioni fosse dopo i vari “no” incassati nelle ultime settimane.

Benedetto Giardina sottolinea come per ora sia solo una suggestione ma che l’intenzione dell’ex bandiera della Roma di iniziare ad allenare è ormai nota (già accostato a Fiorentina, Ascoli e Reggina pur essendo sprovvisto di patentino – avrebbe bisogno di una deroga anche in Lega Pro). E sottolinea che Palermo sarebbe “nel destino” in un certo senso, visto che a Palermo ha esordito in Nazionale e anche segnato.





Al momento dunque (anche se il contatto c’è stato) solo un’ipotesi più che una pista concreta, al contrario di altri nomi che si stanno monitorando. Oltre ad un altro campione del mondo come Fabio Grosso, si tiene d’occhio la situazione di Vivarini e la sua eventuale conferma a Bari (potrebbe liberarsi però non prima del 31 agosto), mentre gli altri sembrano sfumati: Pecchia non convince del tutto; Boscaglia ha deciso di rimanere all’Entella; Scienza ha rinnovato col Monopoli e anche Caserta sarebbe ormai fuori dai giochi dopo aver mancato un appuntamento con la dirigenza rosanero. Salvo sorprese.

