La Procura della Repubblica di Caltanissetta indaga per fuga di notizie nell’ambito dell’istanza fallimentare che ha coinvolto il club rosanero. Un’indagine aperta ad aprile – all’indomani della conclusione della vicenda relativa alla istanza di fallimento – e che andrà ancora avanti grazie a una proroga.

GDS – IL CLOSING PUÒ SLITTARE: “TROPPI DUBBI SU ALYSSA”

La Procura ha notificato l’avviso di proroga delle indagini all’avvocato civilista Francesco Paolo di Trapani (che ha seguito per il Palermo la vicenda del fallimento), al giudice Giuseppe Sidoti delegato alla trattazione dell’istanza fallimentare e all’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva (per il quale il Riesame ha rigettato la richiesta della Procura per l’applicazione della misura interdittiva allo svolgimento della libera professione). I pm nisseni indagherebbero anche su altri soggetti e altre ipotesi di reato, ancora però non noti.

Le indagini (riporta l’autorevole cronista del Giornale di Sicilia Riccardo Arena) ruotano attorno ad alcune intercettazioni che riguardano Zamparini: secondo la tesi dell’accusa, in una telefonata l’avvocato Di Trapani avrebbe fornito al patron rosanero ampie rassicurazioni sul buon esito dell’iter fallimentare: fuga di notizie o semplici rassicurazioni tra legale e cliente? I sospetti dei pm nascono anche dalle “tempestive” e immediate dimissioni di Zamparini dal CdA del club nel maggio scorso, circostanza che poi si rivelò decisiva per far decadere le esigenze cautelari ed evitare gli arresti domiciliari su decisione del Gip Fabrizio Anfuso. Una decisione che sarebbe stata assunta dopo una visita in Friuli dell’allora presidente Giovanni Giammarva e dell’avvocato Francesco Pantaleone.

LEGGI ANCHE

ZAMPARINI E I DOMICILIARI: LE MOTIVAZIONI

GAZZETTA – PALERMO, CLOSING CON OSTACOLI

LA CESSIONE DEL PALERMO: TUTTI I “FILM” GIRATI DA ZAMPARINI

PALERMO, STELLONE A VERONA POTREBBE FARE “TURNOVER NAZIONALI”