Dario Saric è fuori dai giochi per tre settimane (qui la notizia) a causa della lesione distrattiva di primo grado al legamento rimediata dopo la gara col Benevento e Eugenio Corini studia la nuova mediana visto che dovrà rinunciare a uno degli interpreti maggiormente utilizzati in stagione (27 presenze).

Una delle alternative sarebbe quella di schierare Segre, il Jolly rosanero è stato già utilizzato a più riprese e ha all’attivo tre reti. Lo riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia. Ma c’è anche Broh tra i candidati a una maglia da titolare, che grida “vendetta” dopo la rete segnata e annullata nell’ultimo match.

Poi l’idea Damiani, che è diverso per caratteristiche dai calciatori citati precedentemente: è un classico play che Corini potrebbe far giocare davanti la difesa. Tra le ipotesi quella di metterlo in tandem con Gomes, spostato in mediana. Esperimento già noto all’allenatore che lo ha utilizzato contro il Benevento.

