Ha già fatto male al Como nella passata stagione, quando vestiva la maglia della Spal e ha segnato la rete che aperto le marcature per il 2 – 0 finale. Ora Luca Vido è un calciatore rosanero e può mettere la sua duttilità al servizio di Corini.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, con le 32 reti segnate in B è il giocatore più prolifico nel Palermo, dietro a Tutino (35 gol). Adesso è il momento di fare un passo in più contro il Como, anche se Vido non ha certo avuto tutte le chance del mondo: è partito solo due volte titolare.

Attualmente pare difficile che venga riscattato dai rosa ma in quattro gare tutto può cambiare e il Como può essere un punto di partenza se verrà chiamato in causa. Sul quotidiano, spazio anche a Carlo Brandaleone e all’analisi sulla corsa playoff.

“Nonostante questo cammino a rilento il Palermo è lì, a due punti dall’ottavo posto. Con l’incognita Reggina che potrebbe subire una nuova penalizzazione”, scrive. Ma serviranno soprattutto motivazioni e forza di volontà per i rosanero, che possono approfittare della scarsa forma delle altre pretendenti che non riescono a mettere il turbo.

