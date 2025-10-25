Palermo, la città si tinge di rosa: Confcommercio partecipa alla Pink Week ​​

Confcommercio celebra i 125 anni del Palermo aderendo alla Pink Week, la settimana che colora la città di rosa in onore della squadra rosanero. L’associazione ha illuminato di rosa il nono piano del proprio palazzo, dove si trovano gli uffici, come simbolo di vicinanza e partecipazione all’iniziativa. L’invito è rivolto a tutte le imprese della città: dal 27 ottobre al 2 novembre, negozi e attività commerciali sono chiamati a illuminare e decorare le proprie vetrine con il colore simbolo del Palermo.

Per rendere ancora più coinvolgente l’evento, Confcommercio ha lanciato il contest “Vetrine Rosa”, un’iniziativa pensata per trasformare le vie di Palermo in un racconto visivo condiviso, dove ogni vetrina diventa espressione di identità e appartenenza. Le attività aderenti diventeranno vere e proprie “Pinkers”, ambasciatrici dei valori del club e della città.

L’obiettivo è unire comunità, sport e creatività in un grande omaggio collettivo. La vetrina più bella sarà premiata con un Meet & Greet esclusivo con i calciatori del Palermo, un riconoscimento simbolico per chi saprà interpretare al meglio lo spirito rosanero. L’invito a partecipare, decorando con fantasia e passione, è aperto a tutti: perché Palermo, in questa settimana speciale, è chiamata a brillare di rosa.







