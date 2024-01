Palermo, la maglia rosa in finale nella challenge della Serie B / FOTO

La maglia rosa del Palermo sta riscuotendo tantissimo successo nella Jersey Challenge della Lega B. Sui social, infatti, sta andando avanti la ‘competizione’ per eleggere la maglia più bella e quella rosanero ha raggiunto la finale.

Sono rimaste cinque le maglie in gara: Bari, Como, Palermo, Sampdoria e Venezia. Il Palermo, in quanto squadra più votata della seconda fase, approda direttamente al triangolare finale. Nelle prossime ore verranno pubblicate sui social della Lega B le due semifinali per eleggere le altre due maglie finaliste tra Bari, Como, Sampdoria e Venezia.

Il rosanero ha sempre il suo fascino e si conferma una delle maglie preferite. L’anno scorso è stato proprio il Palermo a vincere la challenge e anche quest’anno è una delle favorite.

La #JerseyChallengeSerieBKT è arrivata alla sua terza fase. Tifose e tifosi, queste sono le 5 squadre rimaste ancora in gioco per il titolo di maglia più bella della #SerieBKT 23-24 👕 pic.twitter.com/Cm5qKnArmD — Lega B (@Lega_B) January 8, 2024

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, RANOCCHIA AI DETTAGLI