Palermo, la nuova maglia divide i tifosi. “È iconica” ma “serviva un po’ di nero…”

La nuova maglia “total pink” divide i tifosi del Palermo: a moltissimi è piaciuta tanto, altri volevano qualche dettaglio in più, altri ancora non sono rimasti soddisfatti.

In un sondaggio proposto da Stadionews su Facebook, i tifosi si sono scatenati con commenti di ogni tipo. In molti hanno apprezzato ma avrebbero preferito la presenza del colore nero, o nel logo o nello sponsor: “Il contrasto del nero su logo e sponsor l’avrebbe resa perfetta“, “Il nero quasi scomparso, no, non mi piace”, .

C’è anche chi ci trova un significato simbolico: “E’ una maglia dal significato volutamente propiziatorio… Il prossimo campionato sarà più rosa che nero“. Poi c’è chi vuole vederla meglio: “Non un colpo di fulmine, ma sono certo che dal vivo sia molto più bella che in foto”.





Ci sono anche le bocciature: “Brutta ed anonima. Tanto lontana dal bel rosanero che ho seguito per tutta la mia vita”. Particolarmente criticata la scelta di abbinare i pantaloncini rosa: “Bella purché abbinata a pantaloncini neri“.

